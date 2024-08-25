  Deniz Uğur'dan yeni açıklama!

Haber spikeri Reha Muhtar geçtiğimiz günlerde yalısında merdivenlerden düşerek hastaneye kaldırılmış ve entübe edilmişti.

Deniz Uğur, bu süreçte oğlu Poyraz'ın Nilüfer ve Ayşe Nazlı Yumlu tarafından kaçırıldığını söylemişti.

Uğur yeni açıklama yaptı. Oyuncu, "Son günlerdeki travmatik süreçte medyaya yansımış olan tartışmalar tarafımızca sonlandırılmış, karşılıklı özürler dilenmiş ve yanlış anlaşmalar giderilmiştir.



Çocukların üstün yararı için bundan sonra tüm süreci anne Deniz Uğur ve abla Ayşe Nazlı Yumlu, iletişim ve dayanışma içinde yönetecektir. Kararımıza saygı duyulup konu hakkında daha fazla yorum yapılmamasını kamuoyu ve basın mensuplarından rica ederiz. Teşekkürler" dedi.

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