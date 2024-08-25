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Deniz Uğur'dan yeni açıklama!

Deniz Uğur'dan yeni açıklama! İşte detaylar...

Deniz Uğur'dan yeni açıklama!

Haber spikeri Reha Muhtar geçtiğimiz günlerde yalısında merdivenlerden düşerek hastaneye kaldırılmış ve entübe edilmişti.

  Deniz Uğur'dan yeni açıklama!

Deniz Uğur, bu süreçte oğlu Poyraz'ın Nilüfer ve Ayşe Nazlı Yumlu tarafından kaçırıldığını söylemişti.

  Deniz Uğur'dan yeni açıklama!

Uğur yeni açıklama yaptı. Oyuncu, "Son günlerdeki travmatik süreçte medyaya yansımış olan tartışmalar tarafımızca sonlandırılmış, karşılıklı özürler dilenmiş ve yanlış anlaşmalar giderilmiştir.

Deniz Uğur'dan yeni açıklama!
Çocukların üstün yararı için bundan sonra tüm süreci anne Deniz Uğur ve abla Ayşe Nazlı Yumlu, iletişim ve dayanışma içinde yönetecektir. Kararımıza saygı duyulup konu hakkında daha fazla yorum yapılmamasını kamuoyu ve basın mensuplarından rica ederiz. Teşekkürler" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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