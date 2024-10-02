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Deniz Uğur ameliyat oldu! Sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Deniz Uğur ameliyat oldu! Sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...

Deniz Uğur ameliyat oldu! Sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Deniz Uğur, ameliyat oldu.

Deniz Uğur ameliyat oldu! Sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Oyuncuyu, eşi Erdinç Gülener ve çocukları yalnız bırakmadı.

Deniz Uğur ameliyat oldu! Sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Uğur, operasyon sonrası sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Deniz Uğur ameliyat oldu! Sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Oyuncu, ameliyattan sonrada makyaj yapmasının sebebini açıkladı.

Deniz Uğur ameliyat oldu! Sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Uğur, "Beni iyi görsünler diye her ameliyattan sonra makyaj yaparım, arkadaşlarım bilir. Detaylı pataloji raporu birkaç gün içinde çıkacak ama müjde; İyi huylu görünüyor. Canım eşimin hassas bakımı ve güzellerimin öpücükleriyle, sesleri, sözleriyle ağrım, sızım kalmadı. Can dostlarım da fiziken ve kalben yanımdaydı, sağolsunlar bana çoook büyük moral verdiler. Kendimi gayet iyi hissediyorum ve bütün bunların dualarınız sayesinde olduğunu biliyorum. Rabbim hepinizden razı olsun

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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