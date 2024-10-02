Deniz Uğur ameliyat oldu! Sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Deniz Uğur, ameliyat oldu.



Oyuncuyu, eşi Erdinç Gülener ve çocukları yalnız bırakmadı.



Uğur, operasyon sonrası sağlık durumu hakkında bilgi verdi.



Oyuncu, ameliyattan sonrada makyaj yapmasının sebebini açıkladı.



Uğur, "Beni iyi görsünler diye her ameliyattan sonra makyaj yaparım, arkadaşlarım bilir. Detaylı pataloji raporu birkaç gün içinde çıkacak ama müjde; İyi huylu görünüyor. Canım eşimin hassas bakımı ve güzellerimin öpücükleriyle, sesleri, sözleriyle ağrım, sızım kalmadı. Can dostlarım da fiziken ve kalben yanımdaydı, sağolsunlar bana çoook büyük moral verdiler. Kendimi gayet iyi hissediyorum ve bütün bunların dualarınız sayesinde olduğunu biliyorum. Rabbim hepinizden razı olsun

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