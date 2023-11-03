 Deniz Seki sahnede gözyaşlarına hakim olamadı

Geçtiğimiz ay annesi Güler Seki’yi kaybeden Deniz Seki, Antalya'da Ecc Tur’un 10. Yıl etkinliğinde sahne aldı.

Ercan Gündoğdu ev sahipliğinde yapılan etkinlikte Deniz Seki unutulmaz bir konsere imza attı. Annesini kaybettikten sonra sahnelere dönen Seki, "Nasıl sınız? sorusu karşısında gözyaşlarına hakim olamazken, “Biliyorsunuz annemizi kaybettik. Annemin vefatından sonra ilk kez şarkı söylemiş olucam. Konuşurken güçlük çekiyorum” dedi.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı “Yeniden Doğdum” açıklaması sorulan Deniz Seki, “Güzel yeni oluşumlar. Yeni şarkılar çok güzel şeyler olacak. Kendimi işime adadım. Çünkü diğer türlü hüzün çöküyor çok fena. En güzeli çalışmak şarkı söylemek” diyerek çalışmalarının olduğunu belirtti.



BİLDİĞİNİZ GİBİ!

Özel hayatı ile ilgili soruya ise Seki, “Yolunda bildiğiniz gibi. Şuanda neyi biliyorsanız o yani. Bir arkadaşlığımız var” dedi.

Deniz Seki sanatçılar tarafından hazırlanan 100.yıl marşlarını çok beğendiğini söyledi. Ercan Gündoğdu ise “ Ne mutlu Türkiye’liyim “ mesajını iletti. Ecc Tur tüm kadrosuyla birlikte hem 10. Yıllarını hem de Cumhuriyetimizin 100. Yılını bir arada kutlayarak çifte mutluluk yaşadılar” ortaya çok renkli görüntüler çıktı.

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