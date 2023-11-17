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Deniz Seki’nin naif sesinden akustik şölen

Türk pop müziğinin naif sesi Deniz Seki, yeni albümü “Deniz Seki Best Of Akustik Vol1 ” ile dinleyicilerini selamlamak için gün sayıyor.

Deniz Seki’nin naif sesinden akustik şölen

Deniz Seki, dinlenme rekorları kıran şarkılarını bu albüm için akustik olarak yeniden yorumladı. Kendi şarkılarının akustik versiyonlarından oluşan yeni albümüyle bir müzik ziyafeti sunan Seki, sonbahar günlerinde içleri ısıtacak.

Deniz Seki’nin naif sesinden akustik şölen

En sevilen hitleri arasından seçtiği 13 şarkıyı en yalın ve sade haliyle sevenleriyle buluşturan ünlü sanatçı, zamansız bir başucu albümü olarak tanımlanabilecek çalışmasıyla müzik severlere romantik ve keyifli bir deneyim yaşatacak. Ünlü sanatçının unutulmaz şarkılarının akustik versiyonları Poll Production YouTube kanalında her hafta dinleyicileriyle buluşacak.

Aşk şarkılarının efsane sesi Deniz Seki’nin başa sarıp sarıp tekrar dinlenecek tattaki albümü “Deniz Seki Best Of Akustik Vol1” 17 Kasım’dan itibaren Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlarda…

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