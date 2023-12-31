 Deniz Seki hayatını oynamasını istediği oyuncuyu açıkladı!

Deniz Seki, yılbaşı kapsamında önceki akşam Kıbrıs’taki Nuh’un Gemisi Dekuxe Hotel'de sahne aldı. Kırmızı göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çeken şarkıcı, sahne önceki gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"2023 yılını sevgi ile gönderiyoruz" diye lafa giren Seki, "Benim için çok hüzünlü bir yıldı. Annemizi kaybettik biliyorsunuz. Yeni yıla ilk defa annesiz gireceğim o yüzden biraz buruğum. Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha devirdik” dedi. Yeni single yapacağını söyleyen şarkıcı, "Onun haricinde best of bir albüm yapacağım. Bir sürü projemiz var” şeklinde konuştu.



DENİZ ÇAKIR ÇOK İYİ OYUNCU

Seki, "Birçok ünlü ismin biyografi filmi yapılıyor, size böyle bir teklif geldi mi?" sorusuna, "Muhakkak bir belgeselim olur ama ben ölünce yapsalar. Hayattayken yapmasınlar. Ben hayattayken belgeselimi izlemek istemem" yanıtını verdi. Şarkıcı, "

Sizin hayatınızı kimin oynamasını istersiniz?" sorusuna, "Bilmiyorum hiç düşünmedim bunu, zor bir soru ama düşüneceğim” diye cevap verdi.

Gazetecilere,” "Sizce benim hayatımı kim oynayabilir?" şeklinde muhabirlere soru yönelten şarkıcıya, "Deniz Çakır, oynayabilir mi?" cevabını duyunca, "Bayılırım. Çok iyi bir oyuncu hem de çok sevdiğim bir dostum, arkadaşım. Hem de adaşım" şeklinde cevapladı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak maçın ertelenmesiyle alakalı sorulara şarkıcı, "Atatürk bizim kırmızı çizgimizdir. Fenerbahçe ve Galatasaray’ı tebrik edip alkışlıyorum. Yakışanı yaptılar" diye konuştu.

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