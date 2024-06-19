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Deniz Seki bayramda baba toprağı Alanya'da sahne aldı  

Deniz Seki babasının toprağı Alanya’da verdiği konserde adeta yer yerinden oynadı.

Deniz Seki bayramda baba toprağı Alanya'da sahne aldı  

 

Bayramda Alanyalılar Deniz Seki’nin sahne aldığı Serenity Queen Otel’e akın etti. 

Deniz Seki bayramda baba toprağı Alanya'da sahne aldı  

Yine unutulmaz bir geceye imzasını atan Seki, 30 yıldır sahnede olduğunu ama Alanyalılarla 2. defa buluştuğunu söyledi. 

Sahneye Gülşah Saraçoğlu imzalı duvak gibi beyaz pelerinle çıkan Deniz Seki, bu kıyafetini yakında çıkaracağı yeni şarkısı Benim Hikayem’e benzetti. ‘Sahneye çıkarken beni kelebekler karşıladı. Şu anda pelerinin üstünde örümcekler, sinekler var. Benim Hikayem gibi’ açıklamasını yaptı. 

Deniz Seki bayramda baba toprağı Alanya'da sahne aldı  

Alanya seyircisi tarafından muhteşem bir enerji ve sinerji karşılanan Seki, 3 kere bis yaptı. Yakında hem bir cover hem de kendi yazdığı şarkılarını paylaşacağının müjdesini veren Deni Seki ‘emeği geçen herkese çok teşekkür edip, iyi bayramlar” diledi.

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