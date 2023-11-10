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Deniz Işın, 'Ömer' dizisine dahil oldu

Deniz Işın, 'Ömer' dizisine dahil oldu... İşte detaylar...

Deniz Işın, 'Ömer' dizisine dahil oldu

Yapımını OGM’nin üstlendiği, yönetmenliğini Cem Karcı’nın yaptığı, senaryosunu Gülizar Irmak’ın kaleme aldığı Star’ın reyting birincisi dizisi Ömer’in kadrosuna yeni bir isim dahil oldu.

Deniz Işın, 'Ömer' dizisine dahil oldu
Geçtiğimiz sezondan bu yana büyük bir beğeniyle takip edilen diziye, başarılı oyuncu Deniz Işın katıldı. Işın, Şule rolünü canlandıracak. Ömer, her pazartesi saat 20.00’de Star’da…

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