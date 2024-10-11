Deniz Işın’dan “Evcilik”te unutulmaz performans

Şehirli ve havalı kadın rollerinin ardından bu kez taşralı bir kadını canlandıran Işın, izleyicilerden de oldukça olumlu yorumlar aldı.

Bu projenin kendisi için çok özel olduğunu dile getiren Işın, kendisine güvenen tüm ekibe teşekkür etti. Evcilik, özgün hikayesi ve güçlü oyunculuklarıyla izleyiciyi etkilemeye hazırlanıyor.

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