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Deniz Işın’dan “Evcilik”te unutulmaz performans

Son dönemin dikkat çeken isimlerinden Deniz Işın, Öykü Karayel, Fatih Artman ve Nejat İşler’in rol aldığı Evcilik filminin prömiyerinde performansıyla büyük beğeni topladı.

Deniz Işın’dan “Evcilik”te unutulmaz performans

Şehirli ve havalı kadın rollerinin ardından bu kez taşralı bir kadını canlandıran Işın, izleyicilerden de oldukça olumlu yorumlar aldı.

Deniz Işın’dan “Evcilik”te unutulmaz performans

Bu projenin kendisi için çok özel olduğunu dile getiren Işın, kendisine güvenen tüm ekibe teşekkür etti. Evcilik, özgün hikayesi ve güçlü oyunculuklarıyla izleyiciyi etkilemeye hazırlanıyor.

 

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