  Deniz Evin gündem oldu  

Son olarak 'Yalnız Kurt' dizisinde seyirciyle buluşan Deniz Evin, Atv'de ekrana gelen 'Kuruluş Osman'daki performansıyla gündem oldu.



Konstantin rolüyle adından söz ettiren oyuncu, arama motorlarında en çok merak edilen en çok aranan isim oldu.



Evin'in sosyal medyada oyunculuğuna övgü dolu sözler yazılırken yapımcılarında ilgisini çekti.

Oyuncu, kılıç at ve dövüş sahneleri ile seyirciyi büyülüyor.

Deniz Evin, yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın yaptığı ve 5 sezondur zirvedeki 'Kuruluş Osman'a çok yakıştı, yorumları yapıldı.

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