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Deniz Evin gündem oldu  

Ünlü oyuncu Deniz Evin gündem oldu. İşte haberin detayları...

Deniz Evin gündem oldu  

Son olarak 'Yalnız Kurt' dizisinde seyirciyle buluşan Deniz Evin, Atv'de ekrana gelen 'Kuruluş Osman'daki performansıyla gündem oldu.

Deniz Evin gündem oldu  
Konstantin rolüyle adından söz ettiren oyuncu, arama motorlarında en çok merak edilen en çok aranan isim oldu.

Deniz Evin gündem oldu  
Evin'in sosyal medyada oyunculuğuna övgü dolu sözler yazılırken yapımcılarında ilgisini çekti.

  Deniz Evin gündem oldu  

Oyuncu, kılıç at ve dövüş sahneleri ile seyirciyi büyülüyor.

  Deniz Evin gündem oldu  

Deniz Evin, yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın yaptığı ve 5 sezondur zirvedeki 'Kuruluş Osman'a çok yakıştı, yorumları yapıldı.

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