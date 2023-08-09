Genç oyuncu Deniz Can Aktaş arkadaşları ile birlikte geldiği Kanyon'da görüntülendi.

Son olarak Menajerimi Ara projesinde başrolü Ahsen Eroğlu ile paylaşan oyuncu, yeni projeler için okuma yaptığını söyledi.



Arkadaşları ile keyifli zaman geçiren Aktaş daha sonra Kanyon'dan ayrıldı.

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