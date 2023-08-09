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Deniz Can Aktaş'tan hayranlarını sevindirecek haber

Deniz Can Aktaş'tan hayranlarını sevindirecek haber  

Deniz Can Aktaş'tan hayranlarını sevindirecek haber

Genç oyuncu Deniz Can Aktaş arkadaşları ile birlikte geldiği Kanyon'da görüntülendi.

 Deniz Can Aktaş'tan hayranlarını sevindirecek haber

Son olarak Menajerimi Ara projesinde başrolü Ahsen Eroğlu ile paylaşan oyuncu, yeni projeler için okuma yaptığını söyledi.

Deniz Can Aktaş'tan hayranlarını sevindirecek haber
Arkadaşları ile keyifli zaman geçiren Aktaş daha sonra Kanyon'dan ayrıldı.

 

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