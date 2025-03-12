Deniz Baysal'dan itiraflar! Anksiyete krizine giriyorum ve titremeye başlıyorum

BloombergHT’de yayınlanan Aslı Şafak’la İşin aslı programının konuğu Deniz Baysal oldu. Baysal birbirinden samimi açıklamalarıyla izleyenleri ekrana kilitledi.



KAPRİSLİ OYUNCULAR KARA LİSTEYE ALINSIN

Aslı Şafak’ın sorusu üzerine Baysal, "Bizim sektörde kaprisli olana daha dikkat edilir. O da problem çıkarmasın diyedir büyük ihtimalle ama olan sana olur arada kalırsın böyle. Bu sefer yeni gelen gençlerde ‘ben ne kadar burnu havada olursam ne kadar kapris yaparsam benim peşimden o kadar insan koşturur’ diye bakıyorlar. Bazen projelere bilerek kaprisliler seçiliyor. ‘Bu şimdi bela ama iyi oyuncu’ deniliyor o yüzden devam ediyor. Bela olanlar kara listeye alınsın o kadar insan çalışıyor orada neyin kaprisi tek başına olsan ne yapabileceksin ki."

HER GÖREN NE KADAR ZAYIF OLDUĞUMU SÖYLÜYOR BU DURUMA ÇOK MORALİM BOZULUYOR

Güzel oyuncu kilosunun sürekli eleştirilmesine dair rahatsızlığını ise şu sözlerle ifade etti. "Her gören ne kadar zayıf olduğumu söylüyor ve çok moralim bozuluyor. Şimdi minik minik istediğim kiloya ulaşmaya ve kilo almaya başladım. O yüzden keyfim yerinde. Bugün tartıldım 51 buçuk kiloyum bir ara 45 kiloya kadar düştüm boyum 1.70 artık hastalık gibi oluyor."

ÇOCUK İSTEMİYORUZ ÇÜNKÜ KENDİ PSİKOLOJİMDEN EMİN DEĞİLİM

Aslı Şafak'ın sorusu üzerine oyuncu: "Çocuk istemiyoruz ama çocuk sevmediğimizden değil. Çok büyük sorumluluk ve bu beni çok

korkutuyor. Kendi psikolojimden çok emin değilim çocuk konusunda o yüzden düşünmüyoruz."

SOSYAL MEDYADA ADIMI GÖRDÜĞÜMDE ANKSİYETE KRİZİNE GİRİYORUM VE TİTREMEYE BAŞLIYORUM

Baysal programın ilerleyen dakikalarında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Oyuncu, "Sosyal medyaya girdiğim an anksiyetem tutuyor. Kendi adımı gördüğüm anda titremeye başlıyorum. Bu yüzden uzak

duruyorum" dedi.

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