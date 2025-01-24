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Deniz Arman hayatını kaybetti

Deniz Arman hayatını kaybetti

Deniz Arman hayatını kaybetti

Gazeteci ve televizyoncu Deniz Arman, hayatını kaybetti.

 Deniz Arman hayatını kaybetti

63 yaşındaki Deniz Arman'ın cenazesi 25 Ocak Cumartesi günü Beşiktaş Vişnezade Camisinde öğle namazının ardından toprağa verilecek.

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