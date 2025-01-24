Gazeteci ve televizyoncu Deniz Arman, hayatını kaybetti.

63 yaşındaki Deniz Arman'ın cenazesi 25 Ocak Cumartesi günü Beşiktaş Vişnezade Camisinde öğle namazının ardından toprağa verilecek.

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