Deniz Ailesi'nde sular durulmuyor! Özcan Deniz'in kardeşi Sibel Semerci de tartışmaya dahil oldu!

Deniz Ailesi'nde sular durulmuyor. Özcan Deniz ilke öncesi abisi Ercan Deniz daja sonra kardeşi Yurda Güler ile birbirine girmişti. Deniz kardeşi Güler için, "Birlikte olduğun evli adam için hazırladığım video duruyor" mesajını göndermişti.

Tartışmaya Özcan Deniz'in küçük kardeşi Sibel Semerci de dahil oldu. Semerci, "Abimin yayınlamasını engellediğimiz video tüm kariyerine, sanatına veda videosuydu. Evet, tüm kariyerini bir gecede sonlandıracaktı. Diziyi bırakacak, bir daha konsere çıkmayacaktı, çünkü bıkmıştı... Ama size veda etmesi için daha çok erken. Elbet bir gün kariyerini noktalayacak ama bu şekilde olmamalı" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.