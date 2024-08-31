  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Deniz Ailesi'nde sular durulmuyor! Özcan Deniz'in kardeşi Sibel Semerci de tartışmaya dahil oldu!

Deniz Ailesi'nde sular durulmuyor! Özcan Deniz'in kardeşi Sibel Semerci de tartışmaya dahil oldu! İşte detaylar...

Deniz Ailesi'nde sular durulmuyor! Özcan Deniz'in kardeşi Sibel Semerci de tartışmaya dahil oldu!

Deniz Ailesi'nde sular durulmuyor. Özcan Deniz ilke öncesi abisi Ercan Deniz daja sonra kardeşi Yurda Güler ile birbirine girmişti. Deniz kardeşi Güler için, "Birlikte olduğun evli adam için hazırladığım video duruyor" mesajını göndermişti.

Deniz Ailesi'nde sular durulmuyor! Özcan Deniz'in kardeşi Sibel Semerci de tartışmaya dahil oldu!

Tartışmaya Özcan Deniz'in küçük kardeşi Sibel Semerci de dahil oldu. Semerci, "Abimin yayınlamasını engellediğimiz video tüm kariyerine, sanatına veda videosuydu. Evet, tüm kariyerini bir gecede sonlandıracaktı. Diziyi bırakacak, bir daha konsere çıkmayacaktı, çünkü bıkmıştı... Ama size veda etmesi için daha çok erken. Elbet bir gün kariyerini noktalayacak ama bu şekilde olmamalı" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Haluk Levent sosyal medyaya ara verdi! İşte sebebi...
  Magazin

Haluk Levent sosyal medyaya ara verdi! İşte sebebi...

İbrahim Çelikkol'a İtalya'dan ödül
  Magazin

İbrahim Çelikkol'a İtalya'dan ödül

'Akıldan Kalbe' filminin hazırlıkları tamamlandı!
  Magazin

'Akıldan Kalbe' filminin hazırlıkları tamamlandı!

Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur hakkında sert açıklamalarda bulundu!
  Magazin

Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur hakkında sert açıklamalarda bulundu!

Şimal kötü haberi duyurdu
  Gündem

Şimal kötü haberi duyurdu

'Dedemin Gözyaşları' filminin ilk fragmanı yayınlandı
  Magazin

'Dedemin Gözyaşları' filminin ilk fragmanı yayınlandı