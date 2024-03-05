 Deneyimli model Zeliha Çal manken olmak isteyenlere uyarıda bulundu!

Oyuncu ve model Zeliha Çal, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

'Kurtlar Vadisi Pusu', 'Emret Komutanım' ve 'Arka Sokaklar' gibi dizilerde yer alan model, "Modelliğimi uzun süre yapacağımı düşünmüyordum. Bazı arkadaşlarım çocuk olunca bıraktı ama iki bebeği olan ise devam ediyor. Bazıları bırakıyor. Manken olmak isteyenlere yanında ek kariyer yapmalarını söylüyorum. Modellik güç kaybetti. Eskisi gibi güçlü işler olmuyor. Yeni arkadaşla işini garantiye alsın" dedi.

ZOR BİR SEKTÖR OYUNCULUK

Oyunculuk sektöründen elini çektiğini söyleyen Çal, "Zor bir sektör oyunculuk. İki yıl oyunculuk eğitimi aldım ama modellik gibi değil. Organik ilişkiler olması gerekiyor. İlişkiler sıkı-fıkı olacak. Zaten öyle insan değilim nasıl bu zaman kadar mankenlik yaptım onun da farkında değilim. İyi bir işte yer almak zor" diye konuştu. 90'lı yıllar modası olan çizmesiyle dikkat çeken Çal, "Her şeyinizi atmayın. Az ve kaliteli alın. Uzun yıllar kullanın" dedi. Manken, küçük kızların estetik yaptırmamaları gerektiğini söyledi.

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