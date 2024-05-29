 Denebunu Awards ödülleri sahiplerini buldu!

4 milyondan fazla Denebunu üyesinin oylarıyla bu senenin en sevilen projeleri, dizileri, oyuncu ve influencerları belirlendi. Denebunu Kurucu Ortağı ve CEO’su Duygu Özgün evsahipliğinde gerçekleşen ödül töreninin sunuculuğunu ise Müjde Uzman yaptı. Bu sene ilk defa televizyon dünyasının başarılı yapımlarına ödül veren Denebunu Awards gecesi Oğuzhan Koç’un muhteşem canlı performansı ile sonlandı.

OYUNCULUĞU BOŞLADIM

Oğuzhan Koç, gecede sahne aldı. Şarkıcı, "Yeni enteresan albüm peşindeyim. Mesai devam ediyor. 10 şarkı bitti. Hepsini bir anda vermeyeceğiz. Aydan aya vereceğiz. Söz-müzik bana ait. Bazılarını Çağrı Telkıvıran ile beraber yazdık. Sahnede olmayı çok seviyorum. Konsere geç başladım, çok sevdim. Ülkenin her yerinde şarkı söylemek istiyorum. Güzel geri dönüşler alıyorum. Şarkılarımın ezbere söylenmesi çok güzel... Mümkün olduğunca konser vermek istiyorum. O yüzden biraz oyunculuğu boşladım" dedi. Koç, "Albümden sonra film olur mu?" sorusuna, "Benim oyunculuk biliyorsunuz İbrahim Büyükak bir şey yazdığı sürece... Unuttum hakikaten. İbo bir şey söylemese aklıma gelmiyor. Bir kendi yazdığım senaryo var. Sonbaharda çekerim gibi... Kendim başrolüm" yanıtını verdi. Cem Yılmaz'ın filmlerinin hep aynı kadro olduğu söylenmesine Koç, "Anlaşılabilir bir şey. Set dışında arkada geçen mesai fazla... Set arkası sorunsuz olması filmin iyi geçmesi demek. Cem Abi bir şeyi durduk yere yapmaz" ifadelerini kullandı.

İYİ AVUKAT OLABİLİRDİM

'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisi için Zeynep Tuğçe Bayat, "Geçen yaz çektik. Güzel eğlenmiştik. Yakın zamanda ikinci sezona başlayacağız. Aslında Hukuk Fakültesi mezunuyum. Bir projede ilk defa avukatı canlandırdım. O yüzden ekstra özeldi" dedi. Bayat, "Oyuncu olmasaydınız avukat olur muydunuz?" sorusuna, "Sanmıyorum. Bölümü severek okudum. Belki oyunculuğu daha çok sevdim. İyi avukat olabilirdim" yanıtını verdi.

BİR SÜRE KOMEDİ YAPMAK İSTİYORUM

Nesrin Cavadzade, "Ödül törenini babamla izleyeceğim. Yetişemeyeceğim diye korktum. Set biraz uzaktaydı" dedi. Transparan elbise giyen oyuncu, Instagram'da paylaştığı tatil kareleri için, "Ten rengini korumak önemli... Dizimizde son haftadayız. Final yapacağız. 30 bölüm çektik. Güzel geçti. Oynadığım karakter komikti. İlk defa böyle bir karakter deneyimledim. Bir süre komedi yapmak istiyorum" açıklamasını yaptı.

BENİ EVDEN ÇIKARMAK MÜMKÜN DEĞİL

Ödül alan Gupse Özay, "Ödülleri bayıla bayıla alıyorum. Yoksa beni evden çıkarmak mümkün değil. Karı-koca ödüllü olduğumuz için ödüller odada duruyor. Bir sırada duruyor" dedi. Oyuncu, "Dizi ve bir animasyon projem var. Bitirmeden söylemiyorum. Totem gibi bir şey. Filmler 2025-2026'da gelecek" diye konuştu.

KENDİME GELEMEDİM

Wilma Elles, eşi Mehmet Şah Çelik ile katıldı. Uçağın türbülansa girmesine Elles, "Kendime gelemedim. Bütün uçuşlar öyle olsa asla binmezdim. Geçen gün hostesin beli kırıldı. Çok tehlikeli... Uçak seyahatleri yorucu..." dedi.

MERSİN'E ÇOK BENZETTİM

Aslı Sümen, Cannes Film Festivali hakkında konuştu. Sümen, "Çok güzel ortamdı. Dünyaca ünlü starlar vardı. Mersin'e çok benzettim" dedi.

SEKİZ KİLO VERDİM

'Survivor' yarışmasından elenen Furkan Kızılay, "Takip ediyorum. Sevdiğim arkadaşlarım devam ediyor. Yaklaşık beş ay kaldım. Ogeday'ın şampiyon olmasını istiyorum. 'Survivor' zor bir yarışma... Oradayken psikoloji değişebiliyor. O konuda başarısız olduğumu söyleyebilirim. Güzel bir sezon geçirdiğime inanıyorum. Sekiz kilo verdim. Dönünce iskender yedim" açıklamasını yaptı.

İşte Denebunu Awards kazananları;

Yılın En İyi Dizisi: Bahar

Yılın En İyi Dizi Çifti: Seyhan & Ferit / Yalı Çapkını

Yılın En İyi Dizi Reklam Entegrasyonu: Dyson X Kızıl Goncalar

Yılın En Stil İsmi: Nesrin Cavadzade

Yılın En İlham Veren İsmi: Birce Akalay

Yılın En İyi Kadın Marka Yüzü ve İş Birliği: Gupse Özay X Bebem Natural

Yılın En İyi Erkek Marka Yüzü ve İş Birliği: Şükrü Özyıldız X Mercedes-Benz

Yılın En İyi Influencer Marka İş Birliği: Merve Özkaynak X Neutrogena

Yılın En İyi Girişimci Influencer’ı: Elvin Levinler / Eighth Color

Yılın En İyi Tiktoker’ı: Emir Elidemir

Yılın En İyi YouTube Programı: İbrahim Selim ile “Bu Gece”

Yılın En İyi Makyaj Artisti: Rıfat Yüzüak

Yılın Influencer’ı: Danla Bilic

Yılın En İyi Diş Macunu: Colgate Optic White Oxygen Aktif Oksijen Teknolojisi Beyazlatıcı Diş Macunu

Yılın En İyi Deterjanı: Yumoş Deterjan Renk Canlandırma

Yılın En İyi Ev Bakım Ürünü: Yumoş Orkide Sprey

Yılın En İyi Maskarası: L'Oréal Paris Make Up Telescopic Lift Maskara

Yılın En İyi Yüz Makyaj Ürünü: Maybelline New York Super Stay Skin Tint Fondöten

Yılın En İyi Şampuanı: OGX Brazilian Keratin Smooth Şampuan

Yılın En İyi Saç Bakım Ürünü: Elseve Dream Long Mükemmel Düz Pürüzsüzleştirici Serum

Yılın En İyi Sağlıklı Yaşam Ürünü: Pharmaton RLX

Yılın En İyi Kişisel Bakım Ürünü: Molped Pure & Soft Gece

Yılın En İyi Göz Bakım Ürünü: Estée Lauder Advanced Night Repair Supercharged Jel Göz Kremi

Yılın En İyi Serumu: La Roche-Posay Hyalu B5 Serum

Yılın En İyi Yaşlanma Karşıtı Ürünü: Estée Lauder Advanced Night Repair Serum

Yılın En İyi Yüz Temizleme Ürünü: La Roche-Posay Effaclar Jel Yağlı/Akneye Eğilim Gösteren Ciltler Için Yüz Temizleme Jeli

Yılın En İyi Vücut Bakım Ürünü: Le Petit Marseillais Duş Jeli Organik Vanilya Sütü

Yılın En İyi Nemlendiricisi: La Roche-Posay Cicaplast Onarıcı ve Yatıştırıcı Bakım Kremi

Yılın En İyi Atıştırmalığı: Biscolata Mood Çikolatalı Krema Dolgulu

Yılın En İyi İçeceği: Dost Süt

Yılın En İyi Güneş Bakım Ürünü: La Roche-Posay Anthelios Age Correct SPF 50+ Yaşlanma Karşıtı Yüz Güneş Kremi

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