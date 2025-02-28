Demir Demirkan büyüleyici bir gece yaşattı

Sony Müzik temsilcileri, radyo programcıları, kültür-sanat basınından pek çok yazar ve yayınevi temsilcilerinin katıldığı lansmanda misafirler de "Zamanda Saklı"nın derin anlatısına tanıklık etme fırsatı buldu.

Etkinliğin en çarpıcı anlarından biri de Demir Demirkan'ın kitap için bestelendi dediği yeni şarkısı "Yüreğime Vur Kadehi"nin gece boyunca defalarca dinlenmesi oldu. Müzik ve edebiyatın iç içe geçtiği bu anlamlı buluşma, misafirlere unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Gecenin sonunda Demir Demirkan, katılımcılara teşekkür ederek, sanatın ve edebiyatın bütünleştiği etkinliklerin devam edeceğini müjdeledi. "Zamanda Saklı" ve "Yüreğime Vur Kadehi" ile sanatseverleri kucaklayan bu özel gece, uzun süre hafızalardan silinmeyecek!

Demir Demirkan, "İlk kitabıma gösterilen ilgi ve beğeninin yaşattığı bu hissi yaşıyor olmak benim için büyük mutluluk," dedi ve ekledi: "Kitabın müzikleri için katkılarından dolayı Sony Music Türkiye'ye teşekkürlerimi iletiyorum."

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