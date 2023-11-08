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Demet Tuncer ABD’de kültür elçimiz oldu

Demet Tuncer ABD’de kültür elçimiz oldu. İşte detaylar...

Demet Tuncer ABD’de kültür elçimiz oldu

Çocuklar Duymasın dizisinde ‘Mary’ karakteriyle hayatlarımıza giren güzel oyuncu Demet Tuncer, Hollywood Türk Film ve Drama Günleri etkinliğinde “Atatürk” filmi gösterimine katılan oyunculara ev sahipliği yaptı ve meslektaşlarıyla gurur duyduğunu söyledi

 Demet Tuncer ABD’de kültür elçimiz oldu

Uzun yıllardır Amerika’da yaşayan ünlü oyuncu Demet Tuncer, Hollywood Türk Film ve Drama Günleri etkinliğinde “Atatürk” filmi gösterimine katılan oyuncuları yalnız bırakmadı.

Demet Tuncer ABD’de kültür elçimiz oldu
Şimdilerde adeta kültür elçimiz olan güzel oyuncu, Sony Stüdyoları'nda düzenlenen gösterim öncesi Türk oyuncularla bir araya gelerek, hepsiyle gurur duyduğunu söyledi.

Demet Tuncer ABD’de kültür elçimiz oldu
Tuncer, "Türk oyuncular çok iddialı Amerika’da da isimlerinden söz ettiriyorlar, her biriyle gurur duyuyor, onları burada ağırlamaktan büyük zevk alıyorum” diye konuştu.

Demet Tuncer ABD’de kültür elçimiz oldu

Ünlü oyuncu, üniversite eğitimini ABD’de tamamladıktan sonra Türkiye’ye gelerek birçok önemli projede yer almıştı.

 Demet Tuncer ABD’de kültür elçimiz oldu

Demet Tuncer ABD’de kültür elçimiz oldu

 

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