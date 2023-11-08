 Demet Tuncer ABD’de kültür elçimiz oldu

Çocuklar Duymasın dizisinde ‘Mary’ karakteriyle hayatlarımıza giren güzel oyuncu Demet Tuncer, Hollywood Türk Film ve Drama Günleri etkinliğinde “Atatürk” filmi gösterimine katılan oyunculara ev sahipliği yaptı ve meslektaşlarıyla gurur duyduğunu söyledi

Uzun yıllardır Amerika’da yaşayan ünlü oyuncu Demet Tuncer, Hollywood Türk Film ve Drama Günleri etkinliğinde “Atatürk” filmi gösterimine katılan oyuncuları yalnız bırakmadı.



Şimdilerde adeta kültür elçimiz olan güzel oyuncu, Sony Stüdyoları'nda düzenlenen gösterim öncesi Türk oyuncularla bir araya gelerek, hepsiyle gurur duyduğunu söyledi.



Tuncer, "Türk oyuncular çok iddialı Amerika’da da isimlerinden söz ettiriyorlar, her biriyle gurur duyuyor, onları burada ağırlamaktan büyük zevk alıyorum” diye konuştu.

Ünlü oyuncu, üniversite eğitimini ABD’de tamamladıktan sonra Türkiye’ye gelerek birçok önemli projede yer almıştı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.