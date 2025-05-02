Demet Tekin, Karadır Kaşların türküsünü yeni tarzıyla yorumladı

140 üzerinde bestesi ve 40 üzerindeki şarkı sözleri ile müziğin mutfak tarafında olmaktan keyif aldığını söyleyen Demet Tekin, ülkemizdeki kadın bestecilerin artmasının önemini belirterek “Tarihteki kadın bestekarlar müzik dünyasına yeni bakış açıları getirmiş, toplumsal değişime önemli katkılarda bulunmuşlardır. Bir toplumda kadınların her alanda olduğu gibi müzik alanında üretim tarafına geçmeleri gelişimin göstergesidir” dedi.



Ürettiği eserlerle Türk müziğine ufak da olsa katkıda bulunmaya çalıştığını söyleyen Demet Tekin, genç kuşakları geleneksel Türk melodileriyle buluşturmaya çalıştığını, değerli türkülerimizi yorumlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Türk Müziği ile ilgilenen yorumculara eserlerini seslendirmeleri için veren, Demet Tekin ayrıca yorumladığı ve dijital platformlarda ses getiren türküleri ile dikkat çekiyor.



Bugüne kadar yorumladığı “Eklemedir Koca Konak” “Gide Gide Bir Söğüde Dayandım” “Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme” türkülerinin dijital platformlarda ilgi görmesi üzerine çalışmalarına bu alanda da devam eden Demet Tekin “Karadır Kaşların Ferman Yazdırır” türküsünü 2 Mayıs’ta sevenleriyle buluşturuyor.

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