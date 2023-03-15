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Demet Şener: Yaraları Biz Bize Saracağız

Demet Şener, "Tüm ülke olarak çok zor zamanlardan geçiyoruz. Ama inşallah tüm bu yaralarımızı en hızlı şekilde, yine hep beraber, yine biz bize saracağız" diye konuştu. İşte haberin detayları...

Demet Şener: Yaraları Biz Bize Saracağız

Demet Şener, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yeni projeleri ve ülkece acısını hala yaşadığımız deprem felaketi ile ilgili açıklamalarda bulunan model Demet Şener; "Tüm ülke olarak çok zor zamanlardan geçiyoruz. Ama inşallah tüm bu yaralarımızı en hızlı şekilde, yine hep beraber, yine biz bize saracağız. Bu süreçte elimden geldiğince gerek münferit olarak gerekse de STK'lar aracılığı ile hepimiz gibi imkanlarımız dahilinde oradaki felaketzedeler için elimden ne geliyorsa yaptım ve yapmaya da devam edeceğim" dedi.

Demet Şener: Yaraları Biz Bize Saracağız

Yeni projeleri ile ilgili de açıklamalarda bulunan Şener, "Yeni yılın ilk ayı itibariyle görüştüğümüz bir kaç güzel proje vardı fakat yaşadığımız felaketten dolayı şu anda tek önceliğimiz bu süreci atlatmak. Projeler sonrasında yine konuşulur" açıklamasında bulundu.

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