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Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay Real Madrid forması giyecek

Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay, Real Madrid forması giyecek. İşte detaylar...

Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay Real Madrid forması giyecek

Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay, Real Madrid forması giyecek.

 Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay Real Madrid forması giyecek

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, oğlunun Real Madrid basketbol takımında oynacağını açıkladı.

Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay Real Madrid forması giyecek
Ömer Kutluay'ın Real Madrid forması giydiğini anı paylaşan İbrahim Kutluay, "Sporculuk hayatımda başarının ve heyecanın her türlüsünü yaşadığımı düşünüyordum ama insanın oğlunun macerasına tanıklık etmesi bambaşka bir duyguymuş. Cesaretle çıktığın bu yeni yolculuğunda, hayallerinin peşinden giderken sonuna kadar yanındayım oğlum. Dünyanın en büyük kulübünün formasını giyeceğin için seninle gurur duyuyorum" dedi.

Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay Real Madrid forması giyecek

Arda Güler de geçtiğimiz ay Real Madrid'in futbol takımıyla anlaşmıştı.

 

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