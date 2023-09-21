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Demet Şener eski eşi İbrahim Kutluay'a açtığı 'Diş' davasını kazandı

Demet Şener, boşanma protokolüne aykırı davranarak oğlu Ömer’in diş tedavi ücretini karşılamadığı iddiasıyla eski eşi İbrahim Kutluay’a açtığı davayı kazandı. Mahkeme, Kutluay’ın 50 bin 342 liralık tedavi masrafını ödemesine karar verdi.

Demet Şener eski eşi İbrahim Kutluay'a açtığı 'Diş' davasını kazandı

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Demet Şener, eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile 14 yıl evli kaldıktan sonra 2019 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı. Protokolde İbrahim Kutluay’ın çocuklarının sağlık giderlerini de ödemesi yer alıyordu. İddiaya göre İbrahim Kutluay, oğlu Ömer’in 50 bin 342 lira 59 kuruşluk diş teli ücretini ödemedi. Bunun üzerine Demet Şener de İstanbul İcra Müdürlüğü’ne başvurarak eski eşi hakkında icra takibi başlattı.

Demet Şener eski eşi İbrahim Kutluay'a açtığı 'Diş' davasını kazandı

Kutluay’ın itirazı üzerine icra takibi durunca Şener bu defa avukatı Esra Ceren Üçerler aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak ‘itirazın iptali’ istemli dava açtı. Eski basketbolcunun avukatı Salim Baki ise iddiaları reddetti.

 Demet Şener eski eşi İbrahim Kutluay'a açtığı 'Diş' davasını kazandı

MADDİ DURUMU BU ÜCRETİ KARŞILIYOR

Avukat, müvekkilinin bu zamana kadar boşanma protokolüne aykırı davranmadığını cevap dilekçesinde anlattı: “Demet Şener’in maddi durumu bu ödemeyi gerçekleştirebilmek için yeterlidir. Zaten tedavi masrafı ödenmiştir. Dolayısıyla herhangi bir mağduriyet söz konusu olmayıp, müvekkilimin kötü niyetli olduğu iddiasının kabulü mümkün değildir.”

İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına Demet Şener ile İbrahim Kutluay katılmazken, her iki tarafı da avukatları temsil etti.

Demet Şener eski eşi İbrahim Kutluay'a açtığı 'Diş' davasını kazandı

Kararını açıklayan mahkeme, Demet Şener’in açtığı davayı kabul ederek, İbrahim Kutluay’ın icra müdürlüğündeki 50 bin 342 lira 59 kuruşluk borca yaptığı itirazın iptaline karar verdi. Mahkeme ayrıca İbrahim Kutluay’ın eski eşi Demet Şener’e icra inkar tazminatı ödemesine hükmetti.

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