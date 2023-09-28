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Demet Şener'den sevgilisi Tolga Arman'a duygusal mesaj

Demet Şener'den sevgilisi Tolga Arman'a duygusal mesaj. İşte detaylar...

Demet Şener'den sevgilisi Tolga Arman'a duygusal mesaj

Demet Şener, sevgilisi Tolga Arman'ın doğum gününü kutladı.

Demet Şener'den sevgilisi Tolga Arman'a duygusal mesaj
Model, iş insanıyla karesini paylaştı.

Demet Şener'den sevgilisi Tolga Arman'a duygusal mesaj
Şener, "İyi ki doğdun sevgilim. Hayatımı güzelleştirdiğin, beni bu kadar güzel sevdiğin, mutluluğumla mutlu olduğun için çok teşekkür ederim. İyi ki hayatımdasın iyi ki varsın hep iyi ki... Hep ol. Seni çok çok çok çok seviyorum" diye yazdı.

 

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