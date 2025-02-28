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SnobMagazin.com

Demet Şener'den eski eşi İbrahim Kutluay'a şov göndermesi

Ünlü model Demet Şener'den eski eşi İbrahim Kutluay'a şov göndermesi. İşte detaylar...

Demet Şener'den eski eşi İbrahim Kutluay'a şov göndermesi

Snob Magazin'in haberine göre; Demet Şener, Brands and More'nin Swissotel The Bosphorus İstanbul'daki etkinliğine katıldı. Model, Fashion Wonderland temalı alışveriş festivalinde soruları yanıtladı.

 Demet Şener'den eski eşi İbrahim Kutluay'a şov göndermesi


Sevgilisi Tolga Arman'la ilgili Şener, "Saygı ve sevgi çerçevesinde iyi giden birlikteliğim var. Bu saatten sonra aradığımız tek şey huzur. Fazla göz önünde değiliz tercihen ama keyifliyiz" dedi.

 Demet Şener'den eski eşi İbrahim Kutluay'a şov göndermesi

 

Oğlu Ömer'in Real Madrid basketbol takımının alt yapısında oynamasına model, "Ömer güvenilir yerde... Real Madrid’in residancesında kalıyor. Kızım İrem ise artık üniversiteye gidiyor. Onları da bir şekilde kendi kanatlarına bırakmamız gerek. onları iyi yetiştirdiğim için çocuklarıma güveniyorum" dedi.

Demet Şener'den eski eşi İbrahim Kutluay'a şov göndermesi
Ömer'in eski basketbolcu olan babası İbrahim Kutluay'ı geçeceğini söyleyen Şener, "Daha başarılı olacağını düşünüyorum. Geçiyor bile. Babası 12 yaşında başlamış, Ömer beş yaşında babasının kulübünde oynuyordu" diye konuştu.

 Demet Şener'den eski eşi İbrahim Kutluay'a şov göndermesi

Demet Şener, olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi İbrahim Kutluay'ın geçtiğimiz günlerde karlı havada denize girmesini, şov olarak değerlendirdi. Model, "Görmemek ne mümkün?

Demet Şener'den eski eşi İbrahim Kutluay'a şov göndermesi

Her yerde gördük. Ben kendisini tanıdığım için pek şaşırmıyorum" açıklamasını yaptı.

 Demet Şener'den eski eşi İbrahim Kutluay'a şov göndermesi

Model, "Siz böyle bir meydan okuma yapar mıydınız?” sorusuna, "Kimseye bir şey ispatlayacak halim yok. Canım isterse, o an şartlar onu gerektiriyorsa yaparım ama şov olsun diye hiçbir şey yapacağımı düşünmüyorum" yanıtını verdi.

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