Demet Şener 28 yılda 1 kez defile kaçırmadı

Modanın ve gelinliğin başkenti İzmir'de bu yıl 17. kez düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı kapılarını açtı.

Fuarda Ümit Collection'un 2024 koleksiyonunun tanıtıldığı koreografisini Akif Örük'ün yaptığı defilede Demet Şener Şebnem Schaefer, Doğa Yavuz, Ebru Öztürk ve Simge Ünal’ın da aralarında bulunduğu 20 manken görev aldı.

1995 yılında mankenliğe adım atan ve 28 yıldır podyumda olan Demet Şener bunun sırrını ve iyi bir manken nasıl olmalı sorusunu şu sözlerle yanıtladı: "28 yıldır podyumdayım. Bir defileyi bile kaçırmadım. Yapamayacağım şeylerin sözünü asla vermem. İyi bir mankenin fiziki özellikleri modelliğe uygun olmalı. İş disiplini olmalı ve istikrarlı olmalı..."

Gazze'deki katliama da tepki gösteren Demet Şener, "Kelimelerle ifade edilecek bir duygu değil. İçim kan ağlıyor. Savaşta hep masumlar ölüyor. Özellikle kadınlar ve çocuklar. Söylenecek hiçbir şey yok başka" diye duygularını ifade etti.

Defilede podyuma çıkan ve 24 yıldır modellik yapan Şebnem Schaefer da, Demet Şener'in sözlerine katılıp "Savaşa tabi ki hayır ama bizim elimizden maalesef bir şey gelmiyor" dedi.

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