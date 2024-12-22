 Demet Sabancı Çetindoğan ve Nilüfer Bulut, açılışta buluştu!

Medipol Sağlık Grubu, estetik ve sağlık alanında dev bir adım attı.

Medipol Sağlık Grubu, Medipol Acıbadem Kozmetik Dermatoloji ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ni hizmete sundu. Gelişen teknolojilerle donatılmış yenilikçi merkezde hem cilt sağlığı hem de estetik çözümleri bir araya geliyor. Uzman kadrosu ve en son teknolojiye sahip cihazlarıyla, her birey için özel çözümler sunmayı hedefleyen Medipol Acıbadem Kozmetik Dermatoloji ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, sağlık ve estetikli yaşamı bir araya getirdi.

Merkezin açılış töreninde Medipol Sağlık Grubu İşletme Direktörü Özer Koca, Medipol Sağlık Grubu Medikal Direktörü Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı, iş, sanat, medya ve cemiyet hayatının önemli isimleri katılım sağladı. Etkinliğe, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut ve Demsa Group Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Çetindoğan da katıldı. İş, sanat, medya ve cemiyet hayatının önemli isimleri, merkezi gezdi.

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