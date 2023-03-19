Demet Özdemir’den Çarpıcı İtiraf: Evliliğimizde Sorunlar Var 

Çiçeği burnunda çift Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un evliliğinde sorunlar olduğu ve bir süredir ayrı yaşadıkları iddia edilmişti. Koç'un barışmak için mücadele ettiği de iddialar arasındaydı.

"YETSİN ARTIK"

Çiftin evliliklerinden yaşadıkları iddia edilen kriz magazin gündemine bomba gibi düşerken, geçtiğimiz gün Demet Özdemir sosyal medya hesabından çıkan haberlere isyan ederek "Bundan sonra adımın geçtiği her türlü iftira sahibi ile mücadelemi hukuk yoluyla vereceğim, bilin isterim. Yetsin artık" açıklaması yapmıştı.

“EVLİLİĞİMİZDE SIKINTILAR OLDUĞU DOĞRU”

Demet Özdemir dün akşam saatlerinde Mado'daki dizi setinde görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu "Evliliğimizde sıkıntılar olduğu doğru ancak her evlilikte sorunlar oluyor. Bu bizim özel hayatımız ve çok hassas bir konu, herkesin buna saygı duymasını istiyorum." dedi.

"EVİ TERK ETMEDİM"

Özdemir evi terk ettiğine dair gelen sorulara ise "Arkadaşlar evi terkettiğim, evi ayırdığım, eski evime geri döndüğüm iddiaları doğru değil, böyle bir şey yok." diyerek iddiaları kabul etmedi.

"DAVA AÇACAĞIM"

Geçtiğimiz günlerde evli bir kadın oyuncunun evli bir yönetmen ile birlikte olduğuna dair isim verilmeden ortaya atılan haberin sorulması üzerine Demet Özdemir "Ben evli olan evli olmayan bütün kadın oyuncuları temsilen bu tarz haberlere dava açacağım ve sonuna kadar da takipçisi olacağım." diyerek yapılan habere ateş püskürdü.

"BİZ DE İNSANIZ"

Demet Özdemir'in 2021 yılında henüz evli değilken yine o günlerde ortaya atılan bu tarz bir habere twitter adresinden tepki gösterdiği de ortaya çıktı. Özdemir konuyla ilgili tweet atarak " Yahu ortaya bir laf atıyorsunuz. Bütün evli kadın oyuncular "ben o değilim" diye açıklama yapmak zorunda kalıyor. Bin tane yumurta profilin hadsiz yorumunu okuyor. Biz de insanız. Magazin haberi nedir dedikodu nedir öğrenin artık. " diyerek tepki göstermiş.



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