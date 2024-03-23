Demet Özdemir zirvede

Yer aldığı projelerle dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Demet Özdemir, “Hi Celeb” dergisine yaptığı röportajda hayatı ve oyunculuk kariyeri üzerine konuştu.

Derginin kapak görseli şu sözlerle paylaşıldı: “Kendine özgü gülümsemesi, büyüleyici varlığı ve her geçen gün gelişen filmografisiyle Demet Özdemir, izleyicileri daha uzun yıllar büyüleyeceği kesin."

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