  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Demet Özdemir zirvede

Ünlü oyuncu Demet Özdemir zirvede... İşte detaylar...

Demet Özdemir zirvede

Yer aldığı projelerle dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Demet Özdemir, “Hi Celeb” dergisine yaptığı röportajda hayatı ve oyunculuk kariyeri üzerine konuştu.

Demet Özdemir zirvede

Derginin kapak görseli şu sözlerle paylaşıldı: “Kendine özgü gülümsemesi, büyüleyici varlığı ve her geçen gün gelişen filmografisiyle Demet Özdemir, izleyicileri daha uzun yıllar büyüleyeceği kesin."

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Aşıklar Simay Barlas ile Halit Özgür Sarı Riyad'a gitti
  Magazin

Aşıklar Simay Barlas ile Halit Özgür Sarı Riyad'a gitti

Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı
  Gündem

Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı

Ocak ayından beri ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton ortaya çıktı! Üzen haberi açıkladı  
  Gündem

Ocak ayından beri ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton ortaya çıktı! Üzen haberi açıkladı  

Ünlü menajerden oyuncu adaylarına uyarı: "Merdiven altı ajanslara dikkat edin!"
  Magazin

Ünlü menajerden oyuncu adaylarına uyarı: "Merdiven altı ajanslara dikkat edin!"

Yedi yıllık eşi Mesut Akusta'dan boşanan Şafak Özbir sessizliğini bozdu
  Magazin

Yedi yıllık eşi Mesut Akusta'dan boşanan Şafak Özbir sessizliğini bozdu

Bahar Öztan hayatını kaybetti
  Gündem

Bahar Öztan hayatını kaybetti