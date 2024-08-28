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Demet Özdemir ve İlhan Şen 'Cinlerin Düğünü'nde buluşuyor!

Demet Özdemir ve İlhan Şen 'Cinlerin Düğünü'nde buluşuyor! İşte detaylar...

Demet Özdemir ve İlhan Şen 'Cinlerin Düğünü'nde buluşuyor!

Başarılı yönetmen Ferit Karahan, sinema dünyasındaki dikkat çekici başarısını yeni filmi “Cinlerin Düğünü” ile sürdürüyor.

 Demet Özdemir ve İlhan Şen 'Cinlerin Düğünü'nde buluşuyor!

İlk filmi “Cennetten Kovulmak”la 50. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Film ödülünü kazanan Karahan, dünya prömiyerini yaptığı “Okul Tıraşı” ile Berlin Film Festivali’nin Panorama bölümünde FIPRESCI Ödülü’nü almış ve 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Film, En İyi Senaryo ve En İyi Kurgu ödüllerine layık görülmüştü.

 Demet Özdemir ve İlhan Şen 'Cinlerin Düğünü'nde buluşuyor!

Şimdi ise Karahan, “Cinlerin Düğünü” adını verdiği yeni filmiyle izleyiciyi bir ailenin üç kuşağa yayılan dağılma hikayesi üzerinden insanın kaderiyle olan ilişkisini sorgulayan etkileyici bir yapımla buluşturuyor. Filmin başrollerinde son dönemin parlayan yıldızları Demet Özdemir ve İlhan Şen yer alıyor.

 

Demet Özdemir ve İlhan Şen 'Cinlerin Düğünü'nde buluşuyor!
Çekimleri Ekim ayında Erzincan’da başlayacak olan film, sinemaseverleri güçlü oyuncu kadrosuyla da etkilemeyi hedefliyor. Demet Özdemir ve İlhan Şen’in performansları, bu derin hikayeye hayat vererek izleyiciyi büyüleyecek.

Demet Özdemir ve İlhan Şen 'Cinlerin Düğünü'nde buluşuyor!
“Cinlerin Düğünü,” Türkiye’den Berton Medya, FK Film, Asteros; Romanya’dan Flama ve Sırbistan’dan See Film iş birliğiyle hayata geçiriliyor.

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