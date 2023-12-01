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Demet Özdemir ve Engin Akyürek'ten yeni bölüm pozu

'Adım Farah' dizisi oyuncuları Demet Özdemir ve Engin Akyürek'ten yeni bölüm pozu... İşte detaylar...

Demet Özdemir ve Engin Akyürek'ten yeni bölüm pozu

Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in başrolünü paylaştığı 'Adım Farah' dizisi devam ediyor.

Demet Özdemir ve Engin Akyürek'ten yeni bölüm pozu
İkili, yeni bölüm için kamera karşısına geçti.

Demet Özdemir ve Engin Akyürek'ten yeni bölüm pozu
İkiliye, beğeni yağdı.

 

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