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Demet Özdemir tarzıyla dikkat çekti!

Demet Özdemir tarzıyla dikkat çekti! İşte detaylar...

Demet Özdemir tarzıyla dikkat çekti!

Eşref Rüya dizisinde Nisan karakterini canlandıran Demet Özdemir, Instagram'dan fotoğraflarını paylaştı.

Demet Özdemir tarzıyla dikkat çekti!
Oyuncu, tarzıyla dikkat çekti.

Demet Özdemir tarzıyla dikkat çekti!
Özdemir'e beğeni yağdı.

 Demet Özdemir tarzıyla dikkat çekti!Demet Özdemir tarzıyla dikkat çekti!Demet Özdemir tarzıyla dikkat çekti!Demet Özdemir tarzıyla dikkat çekti!

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