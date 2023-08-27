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Demet Özdemir siyahlar içinde

Ünlü oyuncu Demet Özdemir siyahlar içinde görüntülendi. İşte detaylar...

Demet Özdemir siyahlar içinde

Demet Özdemir, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı.

Demet Özdemir siyahlar içinde
Tatil sonrası tek başına alışverişe çıkan oyuncu, özellikle yabancı hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Siyahlar içindeki spor ve şık tarzıyla dikkat çeken güzel oyuncu, bir süre mağazaları dolaştıktan sonra kendisini almaya gelen aracına binip AVM’den ayrıldı.

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