Demet Özdemir siyahlar içinde

Demet Özdemir, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı.



Tatil sonrası tek başına alışverişe çıkan oyuncu, özellikle yabancı hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Siyahlar içindeki spor ve şık tarzıyla dikkat çeken güzel oyuncu, bir süre mağazaları dolaştıktan sonra kendisini almaya gelen aracına binip AVM’den ayrıldı.

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