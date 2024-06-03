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Demet Özdemir modaya uydu

Ünlü oyuncu Demet Özdemir modaya uydu. İşte haberin detayları...

Demet Özdemir modaya uydu

Dünya starlarının bir süredir devam ettirdiği “arşivden giyinme” modasına Demet Özdemir de uydu. 20 yıl önce Yıldırım Mayruk tarafından tasarlanan elbise, gece için tasarımcının arşivinden Demet Özdemir için özel olarak çıkarıldı.

Demet Özdemir modaya uydu

Demet Özdemir katıldığı Elle Style Awards töreninde giydiği Yıldırım Mayruk tasarımı elbisesiyle göz kamaştırdı.

 Demet Özdemir modaya uydu

Tasarım, Yıldırım Mayruk’un arşivinden özel olarak oyuncu için çıkarılırken Özdemir dünyada bir süredir devam eden arşivden giyinme modasının Türkiye’deki ilk temsilcisi oldu. Yıldırım Mayruk tarafından 2000’li yıllarda Paris’ten getirilen özel perde malzemesiyle tamamı el işçiliği ile hazırlanan elbise daha önce Victoria Beckham tarafından da giyilmişti.

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