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Demet Özdemir kendi projesiyle yarışıyor

Ünlü oyuncu Demet Özdemir kendi projesiyle yarışıyor. İşte detaylar...

Demet Özdemir kendi projesiyle yarışıyor

Demet Özdemir, İspanya’da en çok izlenen Türk dizisi olma özelliğine sahip projesi 'Erkenci Kuş'un ardından, yeni yayına giren 'Doğduğun Ev Kaderindir' ile tahtı devralarak, yine İspanyol platformunun en çok izlenen dizisinin başrol oyuncusu oldu.

Demet Özdemir kendi projesiyle yarışıyor

İspanya’nın önde gelen platformlarından Mitele’de yayınlanan 'Doğduğun Ev Kaderindir', en çok izlenen Türk içerik ünvanının sahibi oldu. Dizi platformdaki popülerliğiyle birlikte televizyona taşınarak Divinity kanalında da yayın hayatına başladı. İspanyol basınında da sıklıkla yer alan bu başarı üzerine gazeteci Pilar Martinez bir yazı kaleme alarak; Demet Özdemir’in çok yönlü bir oyuncu oluşunu 'Doğduğun Ev Kaderindir' projesindeki performansı ile ispatladığını vurguladı.

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