 Demet Özdemir'in konser tarzı

Demet Özdemir, Justin Timberlake konserini izledi.



Oyuncu, konser için Almanya'ya gitti.



Özdemir'in Münih'teki konserindeki tarzı dikkat çekti.



Oyuncu, çektirdiği fotoğrafı ve videoyu Instagram'dan paylaştı.



Özdemir'e beğeni yağdı.

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