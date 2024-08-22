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Demet Özdemir'in konser tarzı

Demet Özdemir'in konser tarzı... İşte detaylar...

Demet Özdemir'in konser tarzı

Demet Özdemir, Justin Timberlake konserini izledi.

Demet Özdemir'in konser tarzı
Oyuncu, konser için Almanya'ya gitti.

Demet Özdemir'in konser tarzı
Özdemir'in Münih'teki konserindeki tarzı dikkat çekti.

Demet Özdemir'in konser tarzı
Oyuncu, çektirdiği fotoğrafı ve videoyu Instagram'dan paylaştı.

Demet Özdemir'in konser tarzı
Özdemir'e beğeni yağdı.

 Demet Özdemir'in konser tarzı

Demet Özdemir'in konser tarzı

 

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