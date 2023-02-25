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Demet Özdemir'in Doğum Gününde 100 bin TL Toplandı 

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, doğum gününde bir istekte bulunarak, herkesi doğum günü hediyesi olarak deprem bölgesine yardıma davet etmişti. 

Demet Özdemir&#039;in Doğum Gününde 100 bin TL Toplandı 

Depremzedeleri unutmayan Demet Özdemir, doğum gününde bir istekte bulunarak, herkesi doğum günü hediyesi olarak deprem bölgesine yardıma davet etmişti.

Demet Özdemir&#039;in Doğum Gününde 100 bin TL Toplandı 

Instagram hesanından yardım kampanyasına başlayan oyuncu, şimdiye dek 100 bin TL'yi aşkın bağış topladı. "Bana en büyük hediye deprem bölgesine yardımlar olur" diyerek başlayan Özdemir, bu hareketiyle alkış topladı. (Takvim) 

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Editör
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