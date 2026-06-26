  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Demet Özdemir'in AVM tarzı

Demet Özdemir'in AVM tarzı

Demet Özdemir'in AVM tarzı

Demet Özdemir, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

 Demet Özdemir'in AVM tarzı

Akşam saatlerinde geldiği Zorlu AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Demet Özdemir, şık elbisesi ve güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bıraktı. Zorlu AVM'de kız arkadaşlarıyla buluşup, meydan katında bulunan lüks bir restoranda yemek yiyip sohbet etti. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz veren güzel oyuncu Demet Özdemir, "Ailemle birlikte güzel bir tatil yaptım, her şey harikaydı. Şimdi alışverişe geldim" açıklamalarında bulunduktan sonra AVM turuna kaldığı yerden devam etti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Fatih Ürek'in ablası Selvi Ürek, haklarında çıkan iddialara açıklık getirdi
  Magazin

Fatih Ürek'in ablası Selvi Ürek, haklarında çıkan iddialara açıklık getirdi

Öğle yemeği buluşması
  Cemiyet

Öğle yemeği buluşması

Elit Andaç Çam’dan sürpriz itiraf: Çocukluk hayalim Britney Spears gibi bir süperstar olmaktı
  Magazin

Elit Andaç Çam’dan sürpriz itiraf: Çocukluk hayalim Britney Spears gibi bir süperstar olmaktı

Neşe Karaböcek'in eşi gazeteci Tevfik Yener hayatını kaybetti
  Gündem

Neşe Karaböcek'in eşi gazeteci Tevfik Yener hayatını kaybetti

Yıldız Tilbe klasiği Hastayım Sana'ya Merve Akıncı yorumu
  Magazin

Yıldız Tilbe klasiği Hastayım Sana'ya Merve Akıncı yorumu

Berdan Mardini meslektaşlarına seslendi
  Magazin

Berdan Mardini meslektaşlarına seslendi