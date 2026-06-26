 Demet Özdemir'in AVM tarzı

Demet Özdemir, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

Akşam saatlerinde geldiği Zorlu AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Demet Özdemir, şık elbisesi ve güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bıraktı. Zorlu AVM'de kız arkadaşlarıyla buluşup, meydan katında bulunan lüks bir restoranda yemek yiyip sohbet etti. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz veren güzel oyuncu Demet Özdemir, "Ailemle birlikte güzel bir tatil yaptım, her şey harikaydı. Şimdi alışverişe geldim" açıklamalarında bulunduktan sonra AVM turuna kaldığı yerden devam etti.

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