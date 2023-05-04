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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un boşanma davasında çarpıcı detay

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un 8 aylık evlilikleri pazartesi günü noktalanıyor. İşte haberin detayları...

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un boşanma davasında çarpıcı detay

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç geçen haftalarda boşanma kararı aldıklarını ortak bir açıklamayla duyurmuştu. İkilinin Ramazan Bayramı sonrası boşanma işlemlerini başlatması bekleniyordu. Evliliklerinde bir yılı doldurmadıkları için anlaşmalı olarak boşanamayan ikilinin davası geçen hafta açıldı. Boşanma davasını açan tarafın Oğuzhan Koç olduğu öğrenildi. Koç’un avukatı Ayşegül Mermer Adalar Adliyesi’ne başvurarak boşanma davasını açtı ve 8 Mayıs Pazartesi günü 13.30’a tarih alındı.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un boşanma davasında çarpıcı detay

BOŞANMA DAVASINA GİZLİLİK KARARI

Edinilen bilgiye göre duruşmada fikir uyuşmazlığı yaşadıklarını, evlilik birliğini devam ettirmek istemediklerini belirtecek olan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, iki tanık dinletecek. Görülecek davanın içeriğiyle ilgili taraflar mahkemeden gizlilik kararı da aldırdı.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un boşanma davasında çarpıcı detay

Özdemir ve Koç gözlerden uzak olmak için için Adalar Adliyesi’ni seçti. Boşanma davasında ikili hazır bulunacak.

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