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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç Boşanıyor mu? Eser Yenenler Açıkladı

Ünlü komedyen Eser Yenenler, Etiler'de objektiflere takıldı. Komedyen, yakın arkadaşı Oğuzhan Koç’un son günlerde Demet Özdemir ile evlilik hayatıyla ilgili yaşadığı sıkıntılara cevap verdi. İşte detaylar...

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç Boşanıyor mu? Eser Yenenler Açıkladı

Eser Yenenler, Etiler’de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Eşi Berfu Yenenler ile sahnede yaptığı gösteri çok konuşulan oyuncu, “Oyun çok güzel gidiyor. İnsanlar karı koca sahnede olmayı enteresan buldular. Hem de oyun çok güzel oldu. Eşimle bu tarz işleri seviyoruz. Ama evde skeci çekmek için bile 900 lira verince, benim de tadım kaçmadı değil” dedi.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç Boşanıyor mu? Eser Yenenler Açıkladı

Yenenler, yakın arkadaşı Oğuzhan Koç’un son günlerde Demet Özdemir ile evlilik hayatıyla ilgili yaşadığı sıkıntıların hatırlatılması üzerine, “Oğuzhan benim kardeşim. Onların çok üzerine gidiliyor. Bence aralarında hiç bir sorun yok. Evlilikleri gayet güzel gidiyor” diye konuştu.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç Boşanıyor mu? Eser Yenenler Açıkladı

Eşi ile geçtiğimiz günlerde deprem bölgesine giden oyuncu, “Çok zordu. Unutmamamız gereken bir olay. Bir elimizden geldiğince yardımlarımızı yapıyoruz ama konu gerçekten çok büyük. Toparlanması baya zaman alacak” dedi.

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