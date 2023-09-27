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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç barışıyor mu? Şok iddia!

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç barışıyor mu? İşte detaylar...

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç barışıyor mu? Şok iddia!

Oğuzhan Koç, sekiz ay evli kaldığı ve geçen mayıs ayında boşandığı eşi Demet Özdemir ile barışmak için Seda Sayan’dan yardım istediği ortaya çıktı.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç barışıyor mu? Şok iddia!

Demet Özdemir ile Seda Sayan’ın geçtiğimiz günlerde Etiler’de bir mekanda yaklaşık beş saat başbaşa oturmaları merak konusu olmuştu. Tv100’den Onur Üçkarışoğlu’nun haberine göre Seda Sayan, Oğuzhan Koç’un ricası üzerine Demet Özdemir’e barışmak isteğini iletti.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç barışıyor mu? Şok iddia!

Sayan’ın elçi olarak Demet Özdemir ile konuştu ancak olumlu bakmadığı konuşuluyor.

 

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