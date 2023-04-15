2022'nin ağustos ayında İstanbul'da görkemli bir düğünle evlenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, boşanmaya karar verdi.



Evliliklerinde kriz olan ve ilişkilerini kurtarmaya çalışan çift, başarılı olamamıştı.Sekiz ay sonra boşanmaya karar veren ikili, ortak açıklama yapmıştı.



Çift, "Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayışlı çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Siz basın mensubu arkadaşlarımızın da bu süreci aynı hassasiyetle yaklaşmasını önemle rica ediyoruz" açıklaması yapmıştı. Koç, boşanma açıklamasından sonra ilk kez Taksim'de görüntülendi. Şarkıcı, "Demet'le ortak bir açıklama yaptık, boşanıyoruz. Hayırlısı olsun" dedi.

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