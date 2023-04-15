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Demet Özdemir ile boşanma açıklaması yapan Oğuzhan Koç'tan ilk yorum geldi. Bakın ne dedi?

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, ayrılık açıklaması yaptı. Açıklamadan sonra ilk kez görüntülenen Oğuzhan Koç, bakın ne dedi? İşte detaylar...

Demet Özdemir ile boşanma açıklaması yapan Oğuzhan Koç'tan ilk yorum geldi. Bakın ne dedi?

2022'nin ağustos ayında İstanbul'da görkemli bir düğünle evlenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, boşanmaya karar verdi.

Demet Özdemir ile boşanma açıklaması yapan Oğuzhan Koç'tan ilk yorum geldi. Bakın ne dedi?
Evliliklerinde kriz olan ve ilişkilerini kurtarmaya çalışan çift, başarılı olamamıştı.Sekiz ay sonra boşanmaya karar veren ikili, ortak açıklama yapmıştı.

Demet Özdemir ile boşanma açıklaması yapan Oğuzhan Koç'tan ilk yorum geldi. Bakın ne dedi?
Çift, "Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayışlı çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Siz basın mensubu arkadaşlarımızın da bu süreci aynı hassasiyetle yaklaşmasını önemle rica ediyoruz" açıklaması yapmıştı. Koç, boşanma açıklamasından sonra ilk kez Taksim'de görüntülendi. Şarkıcı, "Demet'le ortak bir açıklama yaptık, boşanıyoruz. Hayırlısı olsun" dedi.

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