Demet Özdemir Eti Browni Intense’in yeni ekran yüzü oldu

Kek kategorisinin en büyük ve sevilen markalarından Eti Browni Intense, her yeni reklam filminde Türkiye’nin en sevilen ve beğeniyle takip edilen ünlü oyuncularını ekranlara taşıyor. Eti Browni Intense bu sefer de her anını içinden geldiği gibi yaşayan; gülümsemesi, zarafeti ve içtenliğiyle tam bir Intense kadını olan Demet Özdemir’le izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Filmde evinin bahçesinde, sosyal medyası üzerinden kendisinin romantik, iddialı ve ayakları yere sağlam basan hallerini izleyen Demet Özdemir’i, filmin sonunda ‘içinden geldiği gibi’ davrandığını ve selfie’sini çekerken buluyoruz. Bu mutluluk anını ise Eti Browni Intense ile taçlandırdığını gördüğümüz Demet Özdemir, “İçinden geldiği gibi yaşamanın mutluluğu benzersiz” sloganıyla, kendisiyle baş başa kaldığı o özel anda benzersiz bir mutluluğa odaklanıyor.

Yıllardır ‘mutluluk denince akla’ mottosuyla hafızalara kazınmış olan Eti’nin en özel ürünlerinden birisi olan Eti Browni Intense, filmde her ruh halinin tamamlayıcı tadı olmasının yanında, izleyicilerine ‘içinden geldiği gibi yaşamanın mutluluğu’ için de ilham oluyor.

Yaratıcı süreci Propaganda tarafından gerçekleştirilen reklam filminin yönetmen koltuğunda ise Can Pehlivanlı oturuyor.

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