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Demet Özdemir'e kıtalararası kutlama!

Ünlü oyuncu Demet Özdemir'e kıtalararası kutlama! İşte detaylar...

Demet Özdemir'e kıtalararası kutlama!

Dünyanın dört bir yanından sevgi seli Kanal D'nin merakla beklenen dizisi Eşref Rüya izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor.

 Demet Özdemir'e kıtalararası kutlama!

Dizinin yıldızlarından Demet Özdemir, hayranlarının kıtalararası sürpriziyle unutulmaz bir doğum günü kutladı.

Demet Özdemir'e kıtalararası kutlama!
Eşref Rüya dizisinin setinde gerçekleşen özel kutlama, Özdemir'in Amerikalı hayranlarının Türkiye’deki hayranlarla iş birliği yaparak organize etmesiyle gerçekleşti ve renkli anlara sahne oldu.

 Demet Özdemir'e kıtalararası kutlama!

Özdemir'in hayranları, set ekibinin de desteğiyle mobil bir kahve arabasını sete getirerek tüm ekibe sıcak içecekler ikram etti. Şaşkınlığını gizleyemeyen Özdemir, doğum günü pastasını da hayranlarıyla telefonda konuşarak kesti. Geçtiğimiz günlerde de bir grup İtalyan hayranı İstanbul'da Demet Özdemir'i ziyaret etti ve yeni projeyi nasıl heyecanla beklediklerini anlattı.

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