Demet Özdemir'den tuvalet pozu

Oğuzhan Koç ile evliliği sekiz ay süren Demet Özdemir, tatiline devam ediyor.



Yunan DJ Sergio ile yeni aşka yelken açan oyuncu, önce tuvalette sonra ise asansörde poz verdi.



Oyuncuya beğeni yağdı.

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