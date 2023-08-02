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Demet Özdemir'den tuvalet pozu

Ünlü oyuncu Demet Özdemir önce tuvalet sonra asansörde poz verdi.

Demet Özdemir'den tuvalet pozu

Oğuzhan Koç ile evliliği sekiz ay süren Demet Özdemir, tatiline devam ediyor.

Demet Özdemir'den tuvalet pozu
Yunan DJ Sergio ile yeni aşka yelken açan oyuncu, önce tuvalette sonra ise asansörde poz verdi.

Demet Özdemir'den tuvalet pozu
Oyuncuya beğeni yağdı.

Demet Özdemir'den tuvalet pozu

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