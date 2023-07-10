Demet Evgar, 6 yıldır birlikte olduğu işletmeci Levent Babataş ile geçtiğimiz sene Emirgan'dakı evlerinde aile arasında sade bir nikah töreniyle dünyaevine girmişti.

Oyuncu, bir yaşındaki kızı Mavi ile yürüyüşe çıktı.

Evgar, kızıyla selfie yaptığı anı Instagram'dan paylaştı.



Oyuncu, "Kız kıza" notunu düştü.

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