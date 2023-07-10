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Demet Evgar kızını paylaştı

Demet Evgar kızı Mavi'yi paylaştı. İşte haberin detayları...

Demet Evgar kızını paylaştı

Demet Evgar, 6 yıldır birlikte olduğu işletmeci Levent Babataş ile geçtiğimiz sene Emirgan'dakı evlerinde aile arasında sade bir nikah töreniyle dünyaevine girmişti.

  Demet Evgar kızını paylaştı

Oyuncu, bir yaşındaki kızı Mavi ile yürüyüşe çıktı.

  Demet Evgar kızını paylaştı

Evgar, kızıyla selfie yaptığı anı Instagram'dan paylaştı.

Demet Evgar kızını paylaştı
Oyuncu, "Kız kıza" notunu düştü.

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