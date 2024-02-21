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Demet Evgar'ın ekrana döndüğü 'Bahar' dizisi reyting oranlarını salladı

Demet Evgar'ın ekrana döndüğü 'Bahar' dizisi reyting oranlarını salladı. İşte detaylar...

Demet Evgar'ın ekrana döndüğü 'Bahar' dizisi reyting oranlarını salladı

Demet Evgar'ın ekrana döndüğü 'Bahar' dizisinin ikinci bölümü reytinglere damga vurdu. Demet Evgar'a, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya ve Hatice Aslan'ın eşlik ettiği proje, ikinci bölümüyle tüm kategorilerde birinci oldu. 'Bahar' Total'de, yüzde 7.56, AB'de yüzde 9, ABC1'de ise yüzde 9.53 reyting alarak sadece salıya değil haftaya damga vurmuş oldu. NOW'da Simay Barlas ve Halit Özgür Sarı'nın başrolünü paylaştığı 'Yabani' ise diziler kategorisinde birinciliği 'Bahar'a kaptırdı.

Demet Evgar'ın ekrana döndüğü 'Bahar' dizisi reyting oranlarını salladı
Büyük umutlarla başlayan Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya'nın dizisi 'Senden Önce' ise beklentileri karşılayamadı.

 

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