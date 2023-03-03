Demet Evgar, Depremde Sosyal Medyayı Takip Etmediğini Söyledi

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; Demet Evgar önceki gün kardeşi Yiğit Evgar’la Bebek Koru Kahvesi’ndeydi.

Deprem nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını ifade eden oyuncu şöyle konuştu: "Sosyal medyayı takip etmiyorum. Sonuçta evde bana muhtaç bir bebek var. Fakat o kederi hissetmemek mümkün değil. Olabildiğince yüzümü umuda çevirmeye ve ‘Ne yapabilirim?’ demeye çalışıyorum. Psikolojik olarak hepimiz enkaz altındayız."

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