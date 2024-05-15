 Demet Akalın maviler içinde

Şimdilerde sabah programı sunan Demet Akalın, önceki gün İstinyePark'da görüntülendi.

Yorumculuğunu yaptığı program sonrası yorgunluk kahvesi içmeye gelen Akalın, sonrasında mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Demet Akalın alışveriş sırasında sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Hayranlarıyla tek tek fotoğraf çekilen Akalın, sonrasında aracıyla AVM’den ayrıldı.

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