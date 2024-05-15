  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Demet Akalın maviler içinde

Ünlü şarkıcı Demet Akalın maviler içinde. İşte detaylar...

Demet Akalın maviler içinde

Şimdilerde sabah programı sunan Demet Akalın, önceki gün İstinyePark'da görüntülendi.

 Demet Akalın maviler içinde

Yorumculuğunu yaptığı program sonrası yorgunluk kahvesi içmeye gelen Akalın, sonrasında mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Demet Akalın alışveriş sırasında sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Hayranlarıyla tek tek fotoğraf çekilen Akalın, sonrasında aracıyla AVM’den ayrıldı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Neşe Karaböcek beş yılın ardından sahneye çıktı
  Magazin

Neşe Karaböcek beş yılın ardından sahneye çıktı

Begüm Öner'den film müjdesi
  Magazin

Begüm Öner'den film müjdesi

Nur Fettahoğlu'nun AVM tarzı...
  Magazin

Nur Fettahoğlu'nun AVM tarzı...

Ünlü oyuncu Onur Seyit Yaran'ın ablasından şok iddia!
  Magazin

Ünlü oyuncu Onur Seyit Yaran'ın ablasından şok iddia!

Ayşe Kırca, babası Levent Kırca’nın hangi skeçlerini seviyor?
  Magazin

Ayşe Kırca, babası Levent Kırca’nın hangi skeçlerini seviyor?

Buray Adıyamanlılara moral oldu
  Magazin

Buray Adıyamanlılara moral oldu