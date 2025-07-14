Demet Akalın'ın yeni hedefi bir dünya starıyla düet yapmak

Alaçatı’nın yaz sezonuna damga vuracak yeni mekanı Monarch Beach, görkemli bir açılışla kapılarını açtı. Açılış gecesinde sahne alan pop müziğin güçlü ismi Demet Akalın, dinamik performansıyla geceye damga vurdu. Berhat Taş, Kadir Atlı ve Ahmet Adıbeş ortaklığında hayata geçirilen Monarch Beach Alaçatı'daki yeni yerinde şık tasarımı, lüks atmosferi ve eğlence dolu yapısıyla dikkat çekti. Sahneye çıkan Akalın, repertuvarındaki hit şarkılarla konuklara unutulmaz bir yaz gecesi yaşattı.

Akalın, son dönemde listelerde zirveye oynayan şarkısı Yerinde Dur'u da seslendirdi. Parçanın ortaya çıkış hikayesini basın mensuplarıyla paylaşan ünlü sanatçı, Sefo ile yaptığı işbirliğine dair samimi açıklamalarda bulundu: “Bu yaz benim böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Sefo’dan başka bir şarkı almıştım. O da arayıp ‘Abla ben başka bir şey yaptım ama içinde ben de olayım, rap yapayım’ dedi. Dinleyince ‘Bu ne?’ dedim. O da bu tepkimi şarkıya koymuş. Gerçekten fırlama bir çocuk” diyerek keyifli bir süreci anlattı.

Yerinde Dur'un büyük bir ilgi gördüğünü belirten Akalın, şarkının Türkiye’nin dört bir yanında ilgiyle karşılandığını söyledi: “Pazarcılardan sosyetik kulüplere kadar herkes bu şarkıyı dinliyor,” ifadeleriyle şarkının ulaştığı geniş kitleye dikkat çekti.

Gece boyunca basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akalın, Irina Shayk’ın Türkiye tatilinde basından kaçma çabalarını “trajikomik” olarak değerlendirirken, Bodrum’daki yüksek fiyatlara dair yöneltilen soruya ise esprili bir yanıt verdi: “Ben lahmacunu evde yapıyorum. Koluna 30 bin euroluk çanta takıp sonra da lahmacun pahalı diyorsun!”

Akalın ayrıca, birkaç yıl önce yanına getirilen ve şu sıralar Dame Un Grr şarkısıyla çıkış yapan Kate Linn’den de bahsetti. Bu açıklamalarının ardından ünlü şarkıcı, “Artık benim bir dünya starı ile düet yapmam lazım” sözleriyle yeni hedeflerini ortaya koydu. Monarch Beach açılışı, sadece yaz sezonunun değil, aynı zamanda Alaçatı’nın da en çok konuşulan etkinliklerinden biri olarak hafızalara kazındı. Mekan, yaz boyunca birçok ünlü ismi ağırlamaya hazırlanıyor.

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