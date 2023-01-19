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Demet Akalın'ın Vize Sitemi

Ünlü şarkıcıDemet Akalın, önümüzde ay Kanada'da vereceği konser öncesi panik oldu. Halen vizesi çıkmayan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesaplarından sitem edip, yardım istedi. İşte detaylar...

Demet Akalın&#039;ın Vize Sitemi

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Twitter'dan sitem etti. Önümüzdeki ay Kanada'da konser vermek için anlaşan şarkıcı, vizesinin halen çıkmamasına sitem etti. Akalın, "Aralık ayında Kanada Toronto'daki konserimiz için biletler aldınız biliyorum. Sizlere kavuşmak için aylar önce bende Kanada konsolosluğuna başvurumu yaptım ama vize için halen cevap yok. Şubatta buluşmak istiyorum. Lütfen vize verin Kanada Konsolosluğu" diye yazdı.
Demet Akalın&#039;ın Vize Sitemi
Şarkıcı, bir takipçisinin, "Demet Akalın bile olsan Türkiye'den gelenleri almak istemiyor Kanada" sözlerine, "Orada yaşayan sevenler için gidiyorum daha doğrusu gitmek istiyoruz. Bakalım" karşılığını verdi.

Demet Akalın&#039;ın Vize Sitemi

Tolga Çevik'e kasım ayındaki gösterisi için vize çıkmamıştı. Kanada Konsolosluğu'na yaptığı vize başvurusu reddedilen komedyen Tolga Çevik, 10 Kasım'daki gösterisini 2023 yılına ertelemek zorunda kalmıştı.

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