Demet Akalın'ın kiracı isyanı devam ediyor.



Kiracısı 8 bine oturan şarkıcı, isyan etti.



Akalın, "Yaa bu evleri siz bedava oturun diye almadık arkadaş adam çöktü evime ya" dedi.

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